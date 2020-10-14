Голикова анонсировала снижение цен на препараты от COVID-19

Препараты для лечения коронавирусной инфекции будут внесены в список жизненно важных, с учетом этого будут пересмотрены и цены на них. Об этом в среду, 14 октября, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«12 октября председателем правительства подписано распоряжение, которое включает эти препараты (от COVID-19. — Ред.) в перечень жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов. Соответственно, цены на них будут зарегистрированы и пересмотрены в ближайшее время», — заявила она на совещании президента России с членами правительства.

Ранее в этот же день глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что розничная цена препаратов от коронавируса на основе фавипиравира снизилась уже более чем в два раза.

7 октября аналитики фармацевтического рынка рассказали «Известиям», что с начала аптечных продаж препаратов для лечения коронавируса на основе фавипиравира — «Арепливира» и «Коронавира» — россияне купили более 500 упаковок. При этом их минимальная отпускная стоимость составляет 11 550 рублей.

Вместе с этим в аналитической компании «Альфарм» рассказали, что продажи этих препаратов начались еще летом. Согласно базе данных мониторинга аптечных продаж компании, средняя отпускная цена упаковки такого лекарства в июле составила 17 тыс. рублей.

В октябре в продажу начал поступать третий зарегистрированный в России препарат от коронавируса «Авифавир». По мнению экспертов, с его приходом на рынок цены на средства против коронавируса начнут снижаться.

Цена «Авифавира» в аптеках составит около 8 тыс. рублей, отмечает агентство. При этом в конце сентября производители препарата — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания «Химрар» — объявили о намерении снизить себестоимость лекарства. В этот же день Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила фармпроизводителям запросы об обоснованности оптовой цены на лекарственный препарат от коронавируса «Арепливир».

17 сентября Минздрав России разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием фавипиравир.

3 сентября ведомство опубликовало временные методические рекомендации по профилактике и диагностике COVID-19, в которых говорилось, что для лечения коронавируса ведомство разрешает использовать шесть препаратов — фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферона-альфа, а также ремдесивир, умифеновир.

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