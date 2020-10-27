Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Роспотребнадзоре назвали сроки спада активности коронавируса в мире
Общество
В ГД предложили давать бесплатно медикаменты лечащимся от COVID-19 дома
Мир
В США начали готовиться к беспорядкам на фоне выборов
Мир
И.о. президента Киргизии назначил нового секретаря Собвеза
Происшествия
В Красноярском крае микроавтобус опрокинулся в кювет
Сюжет:

В ГД предложили давать бесплатно медикаменты лечащимся от COVID-19 дома

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Госдумы Иван Сухарев считает, что россиян, которые лечатся дома от коронавируса, необходимо снабжать медицинскими препаратами за счет федерального бюджета. Свою инициативу он направил министру здравоохранения РФ Михаила Мурашко, сообщает 27 октября RT.

Блокада генома: как работает новое лекарство ФМБА от COVID-19
Запатентован российский препарат от коронавирусной инфекции, основанный на новом механизме действия

В письме Сухарев подчеркнул, что врачи выписывают стандартный перечень лекарств пациентам с подозрением на COVID-19, находящимся на амбулаторном лечении. При этом цена одного такого курса может составлять более 2 тыс. рублей на человека.

«В целях улучшения эпидемиологической обстановки в стране, а также поддержки российских граждан в период пандемии прошу вас рассмотреть возможность выдачи медицинским учреждениям сертификатов до 2021 года на приобретение лекарств для лечения граждан, имеющих полис обязательного медицинского страхования, с подозрением на COVID-19 на амбулаторном этапе за счет средств федерального бюджета», — следует из обращения.

В свою очередь, власти нескольких российских регионов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга, в настоящее время уже предоставляют бесплатно медикаменты амбулаторным пациентам, пишет издание.

26 октября Минздрав России обновил временные рекомендации по лечению и профилактике коронавирусной инфекции. Так, в список вошли препараты фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином) и интерферон-альфа.

Кроме того, согласно обновленным рекомендациям, пациентов с коронавирусом могут перевести из стационара на амбулаторное лечение еще до получения отрицательного теста на COVID-19. Такое решение врачи могут принять при условии положительной динамики лечения. Так, у пациента должны исчезнуть лихорадка и высокая температура, признаки дыхательной недостаточности, а уровень C-реактивного белка должен быть меньше 10 мг/л.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020