В ГД предложили давать бесплатно медикаменты лечащимся от COVID-19 дома

Депутат Госдумы Иван Сухарев считает, что россиян, которые лечатся дома от коронавируса, необходимо снабжать медицинскими препаратами за счет федерального бюджета. Свою инициативу он направил министру здравоохранения РФ Михаила Мурашко, сообщает 27 октября RT.

В письме Сухарев подчеркнул, что врачи выписывают стандартный перечень лекарств пациентам с подозрением на COVID-19, находящимся на амбулаторном лечении. При этом цена одного такого курса может составлять более 2 тыс. рублей на человека.

«В целях улучшения эпидемиологической обстановки в стране, а также поддержки российских граждан в период пандемии прошу вас рассмотреть возможность выдачи медицинским учреждениям сертификатов до 2021 года на приобретение лекарств для лечения граждан, имеющих полис обязательного медицинского страхования, с подозрением на COVID-19 на амбулаторном этапе за счет средств федерального бюджета», — следует из обращения.

В свою очередь, власти нескольких российских регионов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга, в настоящее время уже предоставляют бесплатно медикаменты амбулаторным пациентам, пишет издание.

26 октября Минздрав России обновил временные рекомендации по лечению и профилактике коронавирусной инфекции. Так, в список вошли препараты фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином) и интерферон-альфа.

Кроме того, согласно обновленным рекомендациям, пациентов с коронавирусом могут перевести из стационара на амбулаторное лечение еще до получения отрицательного теста на COVID-19. Такое решение врачи могут принять при условии положительной динамики лечения. Так, у пациента должны исчезнуть лихорадка и высокая температура, признаки дыхательной недостаточности, а уровень C-реактивного белка должен быть меньше 10 мг/л.