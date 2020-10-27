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Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19

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Минздрав России обновил временные рекомендации по лечению и профилактике коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства в понедельник, 26 октября.

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Так, в список рекомендованных для лечения COVID-19 включили еще пять препаратов.

«В настоящее время следует выделить несколько препаратов, которые могут быть использованы при лечении COVID-19. К ним относятся препараты фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), интерферон-альфа», — сказано в документе.

Отмечается, что имеющиеся на сегодняшний день сведения о результатах терапии всеми препаратами не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности и наоборот. Применение лекарств допускается по решению врачебной комиссии, если потенциальная польза для пациента будет превышать риск их применения.

Ранее сообщалось, что Минздрав добавил компанию «Генериум» в список производителей вакцины «Спутник V» для профилактики коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Регистрация первой в стране и мире вакцины под названием «Спутник V» завершилась 11 августа. Препарат создали специалисты Центра имени Гамалеи.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат получил название «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался «Вектор».

Кроме того, согласно обновленным рекомендациям, пациентов с коронавирусом могут перевести из стационара на амбулаторное лечение еще до получения отрицательного теста на COVID-19. Такое решение врачи могут принять при условии положительной динамики лечения. Так, у пациента должны исчезнуть лихорадка и высокая температура, отсутствовать признаки дыхательной недостаточности, а уровень C-реактивного белка должен быть меньше 10 мг/л.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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