МИД предупредил об ухудшении ситуации с COVID-19 на туристических направлениях

Ситуация с распространением коронавируса на туристических направлениях может ухудшиться, сообщила в четверг, 29 октября, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она призвала россиян осторожнее относиться к планированию поездок за рубеж, поскольку обстановка на туристических направлениях остается нестабильной.

«Это может в любой момент принять и более драматические обороты, может в любой момент ухудшиться, что сейчас мы уже наблюдаем в некоторых регионах мира», — сказала она и порекомендовала россиянам «избегать неоправданных рисков».

По словам представителя МИДа, эпидемическая ситуация вокруг ряда традиционно популярных у российских туристов зарубежных курортов развивается в русле общемирового тренда, несмотря на то что власти на местах предпринимают весьма энергичные усилия по контролю за распространением коронавируса.

Накануне Ростуризм спрогнозировал снижение выездного турпотока на 80% в 2020 году — падение по выезду и расходам россиян за границей составит порядка 80% в силу объективных причин, отметила глава ведомства Зарина Догузова.

По информации портала Worldometer, в мире зафиксировано более 44 млн случаев заболевания COVID-19, выздоровели более 32 млн пациентов, погибли более 1 млн человек.

В первой тройке по числу заболевших находятся США, Индия и Бразилия.

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