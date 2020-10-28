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Ростуризм спрогнозировал снижение выездного турпотока на 80% в 2020 году

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Сокращение выездного турпотока из России в этом году составит 80%. Об этом сообщила в среду, 28 октября, глава Ростуризма (РСТ) Зарина Догузова.

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«В среднем от $35 до $45 млрд россияне ежегодно вывозят за рубеж, значительная часть этих денег — это траты на отдых. В 2020 году у нас падение по выезду и расходам россиян за границей составит порядка 80% в силу объективных причин», — отметила Догузова в интервью телеканалу НТВ.

Она подчеркнула, что Россия постепенно восстанавливает международное авиасообщение и на данный момент оно уже открыто с 15 странами.

По ее словам, пока многие государства сами не готовы открывать границы с Россией и другими странами, однако если ситуация с коронавирусом будет улучшаться, то возможно и расширение полетной программы.

На прошлой неделе Догузова сообщила, что российская туристическая отрасль потеряет в 2020 году 600 млрд рублей от ежегодного оборота данной сферы в 3,7 трлн рублей из-за отсутствия иностранных туристов.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин 13 октября заявил, что сфера выездного туризма в России сможет оправиться после экономического шока, вызванного пандемией коронавируса, не ранее 2021 года, пишет «Газета.ру».

В середине сентября стало известно, что в России после карантина на фоне коронавирусной инфекции не смогли вернуться к работе до 20% турагентств.

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