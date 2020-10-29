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Путин оценил перспективы интеграции России и Белоруссии

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Вопросы интеграции России и Белоруссии будут приниматься только на обоюдной основе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 29 октября.

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«Без всякого сомнения, это должно быть сделано, если будет что-то делаться, исключительно на добровольной основе с нашей и со стороны наших белорусских друзей и партнеров, исходя из того, как обе стороны оценивают свои национальные интересы в той или другой сфере, в сфере политики или в сфере экономики», — сказал Путин на форуме «Россия зовет!».

Кроме того, российский лидер высказался и о текущей политической ситуации в Белоруссии. В частности, он отметил, что вопрос о возможном проведении в республике новых президентских выборов должны решать граждане этой страны.

По мнению Путина, на данный момент было бы правильно, чтобы все политические силы в Белоруссии включились в процесс урегулирования ситуации в республике и возможных изменений в конституцию.

Он добавил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал значительный шаг навстречу оппонентам, когда заявил о возможности проведения конституционной реформы в стране.

На прошлой неделе Лукашенко в ходе встречи с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным сообщил, что на текущий момент складывается непростая обстановка вокруг Союзного государства.

В конце сентября президент России Владимир Путин подчеркнул, что на Белоруссию оказывается беспрецедентное внешнее давление, однако отношения Москвы и Минска не подвержены ни времени, ни конъюнктуре.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил Лукашенко. После этого в стране начались массовые протесты. В Евросоюзе негативно восприняли действия силовиков на митингах и применили санкции против действующей власти в республике. В Кремле неоднократно подчеркивали, что ситуация в Белоруссии является внутренним делом государства.

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