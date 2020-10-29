Прямой эфир

ФСБ задержала грузовик с краснокнижным осетром

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники ФСБ России задержали грузовик с краснокнижным осетром и пресекли канал его поставки в Московский регион. Об этом в четверг, 29 октября, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Черепашки — нельзя: вымирающие животные «расплодились» в интернете
Краснокнижных рептилий экологи обнаружили на сайтах объявлений

«На 37-м км Ярославского шоссе задержан грузовой автомобиль, следовавший из Республики Дагестан под управлением гражданина России. В ходе досмотра транспортного средства в оборудованном тайнике обнаружено и изъято 377 экземпляров осетровых видов рыб общим весом около 1,5 т оценочной стоимостью свыше 4 млн рублей», — сообщили в центре.

Таким образом, Погрануправлением ФСБ по Дагестану совместно с ФСБ России был пресечен межрегиональный канал поставки в Московский регион занесенных в Красную книгу рыб.

Изъятая рыба помещена на ответственное хранение в Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

14 сентября сообщалось, что в Ростовской области задержали браконьеров, которые выловили рыбу на общую сумму более 1 млн рублей. Сотрудники Погрануправления ФСБ РФ по региону пресекли незаконный промысел в Таганрогском заливе Азовского моря.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020