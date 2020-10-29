ФСБ задержала грузовик с краснокнижным осетром

Сотрудники ФСБ России задержали грузовик с краснокнижным осетром и пресекли канал его поставки в Московский регион. Об этом в четверг, 29 октября, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«На 37-м км Ярославского шоссе задержан грузовой автомобиль, следовавший из Республики Дагестан под управлением гражданина России. В ходе досмотра транспортного средства в оборудованном тайнике обнаружено и изъято 377 экземпляров осетровых видов рыб общим весом около 1,5 т оценочной стоимостью свыше 4 млн рублей», — сообщили в центре.

Таким образом, Погрануправлением ФСБ по Дагестану совместно с ФСБ России был пресечен межрегиональный канал поставки в Московский регион занесенных в Красную книгу рыб.

Изъятая рыба помещена на ответственное хранение в Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

14 сентября сообщалось, что в Ростовской области задержали браконьеров, которые выловили рыбу на общую сумму более 1 млн рублей. Сотрудники Погрануправления ФСБ РФ по региону пресекли незаконный промысел в Таганрогском заливе Азовского моря.