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Оборону Курильских островов усилят «ракетными» танками Т-72Б3

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Оборону Курильских островов планируют усилить одной из наиболее современных машин в арсенале Вооруженных сил — «ракетными» танками Т-72Б3. Об этом рассказали источники «Известий» в военном ведомстве.

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Ожидается, что полное перевооружение и освоение техники личным составом займет один-два года. Первые машины уже поставлены на острова. Летом экипажи осваивали новинки на тренажерах, а осенью выполнили комплекс практических упражнений.

Как рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Хлопотов, танк Т-72Б3 оснащен двигателем увеличенной мощности, тепловизионным прицелом, улучшенной системой управления огнем и связью, дополнительной защитой. По сути речь идет об огневом усилении войск на островах. Новая техника должна стать эффективной поддержкой армейских частей в противодесантных операциях, считает Хлопотов.

Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский уверен, что мобильный бронированный элемент абсолютно необходим для обороны Курильских островов. Т-72Б3 он назвал универсальным и хорошо себя зарекомендовавшим.

Полную версию материала читайте в эксклюзивном материале «Известий» 28 октября.

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