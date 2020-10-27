В Минтруде рассказали об изменении расчета прожиточного минимума пенсионера

В новой методике расчета прожиточного минимума (ПМ) заложен ежегодный устойчивый рост прожиточного минимума пенсионеров. Об этом во вторник, 27 октября, пишет пресс-служба Минтруда России.

В министерстве указали, что прожиточный минимума пенсионера, как и среднедушевой прожиточный минимум, будет увеличиваться тем же темпом, которым будет расти среднедушевой медианный доход.

«Величины прожиточных минимумов пенсионера как в целом по стране, так и в каждом регионе будут увеличиваться единообразно. И такой рост будет ежегодным», — подчеркивается в сообщении ведомства.

Ранее в этот же день Счетная палата выпустила заключение, в котором говорится, что изменение методики расчета прожиточного минимума с 2021 года не гарантирует ежегодного увеличения прожиточного минимума пенсионера. В Минтруде же уточнили, что такие расчеты основаны на результатах прошлых лет, теперь уже не актуальных.

С 2021 года будет изменена методичка расчета прожиточного минимума, в том числе для пенсионеров. Он составит 86% от величины прожиточного минимума на душу населения, который будет определяться соотношением с медианным среднедушевым доходом. По данным Минтруда, ПМП в следующем году в среднем составит 10 022 рубля, пишет ТАСС.

Ранее, 20 октября, стало известно, что правительство России направит 12 регионам почти 904 млн рублей на социальные доплаты пенсионерам. Региональные социальные доплаты получат неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе для таких граждан.