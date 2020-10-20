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Правительство России выделило почти 904 млн рублей на соцдоплаты пенсионерам

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Правительство России направит 12 регионам почти 904 млн рублей на социальные доплаты пенсионерам. Соответствующее распоряжение появилось 20 октября на сайте кабмина.

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«Финансирование получат 12 регионов, в которых увеличилось число получателей таких доплат. Это Республика Коми, Ханты-Мансийский и Еврейский автономные округа, Забайкальский край, Амурская, Иркутская, Калининградская, Мурманская, Новосибирская, Псковская и Смоленская области, а также город Санкт-Петербург», — говорится в документе.

Региональные социальные доплаты получат неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе для таких граждан.

Ранее в этот же день источники «Известий» в парламенте сообщили, что Госдума рассмотрит сразу три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам.

Накануне в Минтруде рассказали о новой модели расчета прожиточного минимума, которая исключает риск его снижения.

На прошлой неделе эксперты оценили, что возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам потребует финансирования в размере 180–200 млрд рублей, пишет «Газета.ру».

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