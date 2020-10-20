Правительство России выделило почти 904 млн рублей на соцдоплаты пенсионерам

Правительство России направит 12 регионам почти 904 млн рублей на социальные доплаты пенсионерам. Соответствующее распоряжение появилось 20 октября на сайте кабмина.

«Финансирование получат 12 регионов, в которых увеличилось число получателей таких доплат. Это Республика Коми, Ханты-Мансийский и Еврейский автономные округа, Забайкальский край, Амурская, Иркутская, Калининградская, Мурманская, Новосибирская, Псковская и Смоленская области, а также город Санкт-Петербург», — говорится в документе.

Региональные социальные доплаты получат неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе для таких граждан.

Ранее в этот же день источники «Известий» в парламенте сообщили, что Госдума рассмотрит сразу три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам.

Накануне в Минтруде рассказали о новой модели расчета прожиточного минимума, которая исключает риск его снижения.

На прошлой неделе эксперты оценили, что возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам потребует финансирования в размере 180–200 млрд рублей, пишет «Газета.ру».