В Минтруде рассказали об особенностях новой модели расчета прожиточного минимума

Новая модель расчета прожиточного минимума исключает риск его снижения. Об этом в понедельник, 19 октября, заявила замглавы Минтруда Ольга Баталина, выступая на «нулевом чтении» законопроекта в Общественной палате.

«Исключаются риски снижения величины прожиточного минимума. А я напомню, что в действующей модели у нас снижение возможно», — приводит «РИА Новости» слова Баталиной.

Она отметила, что от квартала к кварталу его величина в действующей модели зависит от изменения цен на продукты питания. Таким образом, это может приводить к снижению прожитого минимума.

В сентябре правительство России одобрило проект изменений в закон о прожиточном минимуме и минимальном размере оплаты труд, пишет «Газета.ру». Ожидается, что прожиточный минимум в стране в 2021 году вырастет на 3,7% и составит 11 653 рубля.

Эксперты Высшей школы экономики посчитали, что необходимо отвязать МРОТ от прожиточного минимума и повышать его ежегодно на 2–3% выше инфляции. Это позволит выполнить июльский указ президента о снижении к 2030 году вдвое численности бедных в стране и убережет бюджет от дополнительных расходов в 800 млрд рублей в год.

В июле премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что первостепенная задача для правительства — это борьба с бедностью