Прожиточный минимум в России в 2021 году вырастет на 3,7% и составит 11 653 рубля, следует из законопроекта, поступившего в Госдуму. Документ размещен в среду, 30 сентября, в электронной базе данных Госдумы.

«С 2021 года законопроектом предлагается установить соотношение величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ и величины медианного дохода в размере 44,2%, что составит 11 653 рубля в абсолютном выражении», — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что прожиточный минимум будет устанавливаться ежегодно, ранее устанавливался ежеквартально.

24 сентября сообщалось, что Минтруд России предложил установить минимальный размер оплаты труда 12 792 рубля с 2021 года.

Тогда же министерство предложило повысить со следующего года значение прожиточного минимума до 11 653 рублей, пишет «Газета.ру».

Эксперты Высшей школы экономики посчитали, что необходимо отвязать МРОТ от прожиточного минимума и повышать его ежегодно на 2–3% выше инфляции. Это позволит выполнить июльский указ президента о снижении к 2030 году вдвое численности бедных в стране и убережет бюджет от дополнительных расходов в 800 млрд рублей в год.