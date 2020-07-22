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Мишустин назвал борьбу с бедностью первостепенной задачей
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Мишустин назвал борьбу с бедностью первостепенной задачей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Первостепенная задача для правительства — это борьба с бедностью. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая 22 июля с отчетом в Госдуме о работе кабинета министров за 2019 год.

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Он добавил, что эпидемия коронавируса изменила ситуацию на рынке труда.

«К 1 апреля число безработных, официально зарегистрированных в службах занятости, выросло в 3,5 раза. Сейчас их около 3 млн человек» — сказал премьер.

Он напомнил, что правительство продлило на три месяца выплаты тем, кто остался без работы до начала периода распространения коронавируса. Помощь оказали людям, потерявшим работу после 1 марта, увеличив пособие по безработице — его получили свыше 1 млн граждан.

Мишустин уточнил, что меры поддержки безработным правительство распространило также более чем на 13 тыс. индивидуальных предпринимателей, которые были вынуждены закрыть свое дело после 1 марта: им было назначено пособие в размере одного МРОТ.

Восстановление рынка труда невозможно без развития экономики, добавил Мишустин. Требовалось максимально снизить издержки бизнеса, помочь предпринимателям сохранить свое дело и не потерять деловых партнеров», — заключил он.

Ранее премьер-министр РФ, выступая в Госдуме, заявил о предпосылках для экономического рывка страны в начале года. Однако этому помешали пандемия коронавируса и действия отдельных стран по наращиванию добычи нефти, что привело к дисбалансу на нефтяном рынке.

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