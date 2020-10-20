Госдума рассмотрит три варианта индексации пенсий

29 октября Госдума рассмотрит сразу три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщили «Известиям» источники в парламенте.

Авторы инициатив — сенатор Василий Иконников, а также фракций ЛДПР и «Справедливой России» — считают, что документы следует объединить и учесть уже при принятии бюджета на 2021 год. В зависимости от параметров и сроков выплат на эти цели может потребоваться 184 млрд, 368 млрд или 1,3 трлн рублей. Ранее президент поручил кабмину проработать вопрос о восстановлении индексации.

«Президент абсолютно прав, заставляя чиновников еще раз подойти к этому вопросу. Когда правительство ставит задачу трехпроцентного роста ВВП, естественно, для ее выполнения потребуются рабочие руки. А если мы посмотрим, то значительную их часть составляют работающие пенсионеры. 5 млн из них отказались от официального трудоустройства после того, как пенсия для них перестала индексироваться», — пояснил «Известиям» сенатор Василий Иконников.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, автор еще одного законопроекта Ярослав Нилов отметил, что это не первая отклоненная правительством инициатива, которая принимается после личного вмешательства Владимира Путина. В пример он привел законопроект о появлении горячего питания в школах.

«Сейчас в Госдуме три альтернативных законопроекта, связанных с решением вопроса о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Они были нашим комитетом рассмотрены, как член фракции ЛДПР я поддерживаю все законопроекты. Там разные расходы от самых минимальных до компенсации за все последние пять лет. Но если выбирать, то лучше возврат индексации с определенными ограничениями, чем отсутствие индексации, вообще», — пояснил парламентарий.

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Держитесь за поручение: ГД рассмотрит три варианта индексации пенсий