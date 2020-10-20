Держитесь за поручение: ГД рассмотрит три варианта индексации пенсий

29 октября Госдума рассмотрит сразу три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщили «Известиям» источники в парламенте. Авторы инициатив — сенатор Василий Иконников, а также фракции ЛДПР и «Справедливой России» — считают, что документы следует объединить и учесть уже при принятии бюджета на 2021 год. В зависимости от параметров и сроков выплат на эти цели может потребоваться 184 млрд, 368 млрд или 1,3 трлн рублей. Ранее президент поручил кабмину проработать вопрос о восстановлении индексации. Эксперты считают, что правительство в итоге выполнит поручение главы государства, но индексация будет поэтапной и минимально затратной.

Больше рабочих рук

Как выяснили «Известия», Госдума на заседании 29 октября рассмотрит все законопроекты, связанные с восстановлением индексации пенсий работающим пенсионерам, которые были внесены в нижнюю палату в течение этого года. Речь идет об инициативах сенатора Василия Иконникова, а также депутатов Госдумы от фракций ЛДПР и «Справедливая Россия». Как заявили парламентарии «Известиям», они рассчитывают, что в связи с поручением президента восстановить эту индексацию их инициативы учтут при рассмотрении федерального бюджета на следующий год.

— Президент абсолютно прав, заставляя чиновников еще раз подойти к этому вопросу. Когда правительство ставит задачу трехпроцентного роста ВВП, естественно, для ее выполнения потребуются рабочие руки. А если мы посмотрим, то значительную их часть составляют работающие пенсионеры. 5 млн из них отказались от официального трудоустройства, после того как пенсия для них перестала индексироваться, — пояснил «Известиям» сенатор Василий Иконников.

По его словам, задача власти — вернуть этих людей в экономику. Как считает сенатор, второй аргумент в пользу индексации — социальный, а точнее, принятие поправок в Конституцию, где черным по белому написано, что пенсии должны индексироваться всем гражданам.

Согласно его законопроекту, индексация увеличит расходы Пенсионного фонда в 2020 году на 368,5 млрд, в 2021-м — на 426,4 млрд, в 2022-м — на 524,6 млрд рублей.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, автор еще одного законопроекта Ярослав Нилов отметил, что это не первая отклоненная правительством инициатива, которая принимается после личного вмешательства Владимира Путина. В пример он привел законопроект о появлении горячего питания в школах.

— Действительно, сейчас в Госдуме три альтернативных законопроекта, связанных с решением вопроса о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Они были нашим комитетом рассмотрены, как член фракции ЛДПР я поддерживаю все законопроекты. Там разные расходы от самых минимальных до компенсации за все последние пять лет. Но если выбирать, то лучше возврат индексации с определенными ограничениями, чем отсутствие индексации, вообще, — пояснил парламентарий.

Согласно расчетам ЛДПР, дополнительные расходы Пенсионного фонда в результате индексации составят 184,25 млрд рублей.

Во фракции «Справедливой России» убеждены, что первенство этой инициативы принадлежит ей. Однако ничего не имеют против, если все законопроекты соберут в один, который в итоге будет принят Госдумой и учтен в бюджете на 2021 год.

— Нельзя делить пенсионеров на первый и второй сорт. Получается, что те, кто хочет помогать родине, оказываются в дискриминационном положении, а это неправильно. Поэтому, надеюсь, что в итоге законопроект о восстановлении индексации пенсий будет принят, а кто его автор не важно, — заявил «Известиям» первый зампред фракции Михаил Емельянов.

По подсчетам эсеров, чтобы восстановить индексацию, а также компенсировать россиянам недоплаченные с 2016 года деньги, государству может потребоваться порядка 1,3 трлн рублей.

Собеседник во фракции «Единой России» сообщил «Известиям», что ее представители также направляли свои предложения о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам напрямую в правительство. Речь шла о нескольких вариантах: одновременное восстановление индексации для всех категорий граждан и поэтапное.

— Мы поддерживаем восстановление индексации, но пока про ответ кабмина на наш запрос ничего сказать не можем, хотя отправляли его очень давно, — пояснили во фракции.

Проиндексируют, но поэтапно

В пресс-службе ПФР «Известиям» заявили, что воздержатся от ответа. Год назад, комментируя эту тему, глава фонда Антон Дроздов говорил, что в РФ зарегистрировано 43 млн пенсионеров, из них 9,6 млн — работают и возобновление индексации их пенсий 2020 году потребует в порядка 368 млрд рублей

В правительстве, Минтруде и Минфине оперативный комментарий предоставить не смогли. В сентябре, до поручения Владимира Путина, глава ведомства Антон Силуанов заявил, что считает вопрос об индексации урегулированным, а ее восстановление необязательным, так как работающие пенсионеры получают индексирующуюся зарплату.

Экономисты, с которыми побеседовали «Известия», считают, что после поручения президента ведомство с большой долей вероятности изменит свою позицию, хотя у российского бюджета сейчас не лучшие времена.

— Конечно, Минфин будет выступать против дополнительных расходов, но в этом и его задача: беречь казну и держать ее в кубышке. Главное, чего он пытается избежать, это роста дефицита, потому что доходов объективно стало меньше, в том числе от углеводородов, которые падают в цене. Но при этом не выполнить поручение, которое дает лично президент, он тоже не может, — пояснил «Известиям» эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Приближаются выборы в Госдуму, поэтому власть может пойти на определенные траты и восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам, правда, всё-таки с текущего момента, а не за предыдущие пять лет, считает эксперт.

— Поэтому думаю, что суммы на эти цели в 184,25 млрд или 368,5 млрд вполне могут быть рассмотрены, но третий вариант — 1,3 трлн рублей — мы сейчас очевидно не потянем. Не думаю, что этого будет требовать и президент, ведь иначе придется резать другие статьи бюджета, — подчеркнул Игорь Юшков.

Аналогичного мнения придерживается доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

— Триллион — это, конечно, очень чувствительно, но с марта у нас наблюдается довольно большой сдвиг бюджетной политики в сторону социальной сферы. Видно, что государство старается поддержать население, в эти параметры укладывается и поручение об индексации пенсий работающим пенсионерам. Причем это происходит за счет снижения трат на другие нужды, — отметил эксперт.

По его словам, это подтверждает предложение сократить расходы на оборону и МВД, о котором недавно заявил Минфин. Поэтому, скорее всего, индексация будет восстановлена, но вопрос в объеме. Эксперт также считает, что наиболее вероятный сценарий заключается в обеспечении текущих выплат, а что делать с прошлым, будут решать потом.