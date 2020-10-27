Более 580 участников акций протеста задержаны 26 октября в Белоруссии

Более 580 человек были задержаны в понедельник, 26 октября, на протестных акциях в Белоруссии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства внутренних дел страны во вторник, 27 октября.

«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 581 человек (из них в Минске — 486). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 434 лица», — говорится в сообщении на официальном сайте МВД Белоруссии.

В понедельник, 26 октября, на улицы Минска вышли студенты, позже начался марш пенсионеров. Корреспондент «Известий» сообщал, что правоохранители проводили в центре Минска задержания студентов, поддержавших призыв оппозиции к общенациональной забастовке.

В воскресенье экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиционных сил Светлана Тихановская объявила, что в понедельник в республике пройдет общенациональная забастовка. Накануне истек срок ультиматума, выдвинутого ею властям.

Ранее, 22 октября, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что внешние силы стремятся изменить государственное устройство Белоруссии неконституционными методами. По его словам, влияние извне на ситуацию в республике очевидно и такое же влияние внешние силы оказывают и на внутренние дела России.

В конце сентября президент России Владимир Путин подчеркнул, что на Белоруссию оказывается беспрецедентное внешнее давление, однако отношения Москвы и Минска не подвержены ни времени, ни конъюнктуре.

Акции протеста в Белоруссии продолжаются с 9 августа — со дня президентских выборов. Сторонники оппозиции выражают несогласие с победой действующего президента Александра Лукашенко.