В Минске началась акция протеста пенсионеров

Несколько сотен сторонников белорусской оппозиции собрались в понедельник, 26 октября, на площади Независимости в Минске, чтобы провести протестный марш пенсионеров.

Колонна украшена бело-красно-белой символикой. Демонстранты скандируют: «Уходи!»

Участники движутся вдоль проспекта Независимости в сторону Октябрьской площади. К ним присоединяются новые участники протестной акции.

В районе проведения марша сотрудники правоохранительных органов пока замечены не были.

Ранее в понедельник корреспондент «Известий» сообщал, что правоохранители начали проводить в центре Минска задержания студентов, поддержавших призыв оппозиции к общенациональной забастовке. Многие протестующие сумели скрыться. Несколько студентов были посажены в автозаки.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиционных сил Светлана Тихановская вечером 25 октября объявила, что в понедельник в республике пройдет «общенациональная забастовка».

Накануне истек срок ультиматума, выдвинутого властям Тихановской: 13 октября она заявила, что, если до 25 октября не будет выполнен ряд требований, среди которых — отставка Лукашенко, оппозиция организует всеобщую забастовку на предприятиях, заблокирует дороги и призовет своих сторонников не покупать товары в госмагазинах.