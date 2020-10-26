Начавших забастовку студентов задерживают в Минске

Правоохранители начали проводить в центре Минска задержания студентов, поддержавших в понедельник, 26 октября, призыв оппозиции к общенациональной забастовке.

ОМОН начал задерживать студентов из колонны более 100 человек на проспекте Независимости, неподалеку от Белорусского национального технического университета. Многие протестующие сумели скрыться. Несколько студентов были посажены в автозаки, сообщает корреспондент «Известий».

В понедельник протестные акции также проходят в форме сидячей забастовки на одном из факультетов Белгосуниверситета. Свое несогласие с политикой властей выражают в различной форме студенты Белорусского госуниверситета информатики и радиоэлектроники, Минского лингвистического университета.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиционных сил Светлана Тихановская вечером 25 октября объявила, что в понедельник в республике пройдет «общенациональная забастовка».

Накануне истек срок ультиматума, выдвинутого властям Тихановской: 13 октября она заявила, что, если до 25 октября не будет выполнен ряд требований, среди которых — отставка Лукашенко, оппозиция организует всеобщую забастовку на предприятиях, заблокирует дороги и призовет своих сторонников не покупать товары в госмагазинах.