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Начавших забастовку студентов задерживают в Минске

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Правоохранители начали проводить в центре Минска задержания студентов, поддержавших в понедельник, 26 октября, призыв оппозиции к общенациональной забастовке.

Ультимативно и в форме: как в Белоруссии готовятся ко всеобщей забастовке
В штабе Тихановской заявляют, что «ультиматум сработал», но в парламенте страны уверены, что акция не состоится

ОМОН начал задерживать студентов из колонны более 100 человек на проспекте Независимости, неподалеку от Белорусского национального технического университета. Многие протестующие сумели скрыться. Несколько студентов были посажены в автозаки, сообщает корреспондент «Известий».

В понедельник протестные акции также проходят в форме сидячей забастовки на одном из факультетов Белгосуниверситета. Свое несогласие с политикой властей выражают в различной форме студенты Белорусского госуниверситета информатики и радиоэлектроники, Минского лингвистического университета.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиционных сил Светлана Тихановская вечером 25 октября объявила, что в понедельник в республике пройдет «общенациональная забастовка».

Накануне истек срок ультиматума, выдвинутого властям Тихановской: 13 октября она заявила, что, если до 25 октября не будет выполнен ряд требований, среди которых — отставка Лукашенко, оппозиция организует всеобщую забастовку на предприятиях, заблокирует дороги и призовет своих сторонников не покупать товары в госмагазинах.

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