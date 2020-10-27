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В ВОЗ понадеялись на скорую рекомендацию к применению вакцин от COVID-19

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) надеются, что в скором времени можно будет рекомендовать к применению вакцины от коронавируса, которые разработали в России и других странах. Об этом во вторник, 27 октября, заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в ходе форума «Здоровое общество» на площадке МИА «Россия Сегодня».

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«ВОЗ очень высоко оценивает усилия по созданию вакцин, и мы ожидаем, что в близком времени вакцины из Российской Федерации и других стран <…> пройдут исследования ВОЗ, и что на их основании будут рекомендации, что наконец-то будет возможно, доступно людям вакцинироваться в ближайшее время», ― подчеркнула она.

Ранее, 21 октября, директор Центра им. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург выразил уверенность, что ситуация с коронавирусом в стране станет управляемой при помощи массовой вакцинации.

Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат под названием «Спутник V» был разработан специалистами Центра им. Н.Ф. Гамалеи. Минздрав РФ уже объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат назвали «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 27 октября, на планете зарегистрировано свыше 43,8 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 1,1 млн человек, вылечились 32,1 млн.

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