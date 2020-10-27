Политолог заявил о разделении Украины на «25 удельных княжеств»

Главным итогом местных выборов на Украине стало фактическое разделение страны на 25 «удельных княжеств», заявил политолог Кость Бондаренко.

По словам эксперта, ни низкая явка, ни плохой результат президентской партии «Слуга народа» не стали неожиданностью, однако стала очевидна «фрагментированность» Украины.

«Ситуация изменилась в сравнении с прошлыми выборами — киевская власть столкнется с наличием 25 «удельных княжеств», которые будут диктовать Киеву свои условия и с которыми надо будет искать общий язык. Это главный итог местных выборов», — цитирует 26 октября Бондаренко «Политнавигатор».

Политолог добавил, что несмотря на не лучшие результаты, у «Слуги народа» сохраняется власть над страной в целом. Еще один результат выборов — практически везде мэры утвердились на своих постах.

Выборы на Украине прошли 25 октября. Главная сенсация — провал партии «Слуга народа». При этом явка на нынешних выборах она стала самой низкой за всю историю независимой Украины — на участки пришли 36,8% избирателей.

Эксперты полагают, что причиной поражения «Слуги народа» стало то, что партия Владимира Зеленского провалила все инициативы, с которыми шла на выборы в прошлом году.