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Политолог заявил о разделении Украины на «25 удельных княжеств»

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Главным итогом местных выборов на Украине стало фактическое разделение страны на 25 «удельных княжеств», заявил политолог Кость Бондаренко.

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По словам эксперта, ни низкая явка, ни плохой результат президентской партии «Слуга народа» не стали неожиданностью, однако стала очевидна «фрагментированность» Украины.

«Ситуация изменилась в сравнении с прошлыми выборами — киевская власть столкнется с наличием 25 «удельных княжеств», которые будут диктовать Киеву свои условия и с которыми надо будет искать общий язык. Это главный итог местных выборов», — цитирует 26 октября Бондаренко «Политнавигатор».

Политолог добавил, что несмотря на не лучшие результаты, у «Слуги народа» сохраняется власть над страной в целом. Еще один результат выборов — практически везде мэры утвердились на своих постах.

Выборы на Украине прошли 25 октября. Главная сенсация — провал партии «Слуга народа». При этом явка на нынешних выборах она стала самой низкой за всю историю независимой Украины — на участки пришли 36,8% избирателей.

Эксперты полагают, что причиной поражения «Слуги народа» стало то, что партия Владимира Зеленского провалила все инициативы, с которыми шла на выборы в прошлом году.

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