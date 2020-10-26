Die Welt оценила стратегию России в Арктике

Страны Запада, несмотря на несогласие с политикой России в отношении Северного морского пути, ничего не могут с этим поделать. Об этом пишет газета Die Welt.

По мнению журналиста издания Феликса Айка, российские власти хотят «заселить заснеженный и едва приспособленный для экономической деятельности Крайний Север», притом что границы России там расширяются благодаря глобальному потеплению.

Автор статьи утверждает, что, хотя Россия не может иметь претензий на Арктику, она использует «пространство для маневра» — требует плату за использование Северного морского пути и собирается в будущем давать разрешение на проход по нему только судам, построенным на российских верфях и ходящим под российским флагом.

«На Западе возмущены, но поделать ничего не могут: Москва контролирует этот торговый путь. Иностранные судоходные компании вынуждены лишь признавать ее фактическую монополию — в том числе и по причине присутствия российских вооруженных сил в регионе», — пишет Айк и добавляет, что исключительная экономическая зона России простирается на 200 км севернее ее территориальных вод и покрывает большую часть Северного морского пути.

В марте 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ, который сразу вступил в силу, об основах государственной политики РФ в Арктике на период до 2035 года. В тексте документа также перечисляются основные интересы России в регионе. В их числе обеспечение суверенитета, сохранение Арктики как территории мира и стабильности, развитие Северного морского пути и обеспечение высокого качества жизни арктической территории РФ.

Кроме того, заявлено о планах повысить боевые возможности группировок войск в регионе и поддержание их боевого потенциала на уровне, гарантирующем решение задач по отражению агрессии против России.

В июле сообщалось, что США создадут военный порт для «сдерживания» России в Арктике. При этом в июне МИД РФ указывал на попытку Вашингтона превратить Арктический регион в театр военных действий и усилить в нем напряженность.

В декабре прошлого года вступили в силу поправки к Кодексу торгового мореплавания, согласно которым за судами под российским флагом закрепляется исключительное право вести морские перевозки углеводородов, добытых на российской территории и погруженных на суда в акватории Северного морского пути, до первого пункта выгрузки или перегрузки. Это же касается перевозок нефти, природного газа, в том числе СПГ, а также газового конденсата и угля.

Осенью 2019 года профильные министерства РФ разработали пять законопроектов для поддержки освоения Арктики. Предложения подготовлены специалистами Минэнерго, Минфина и Минвостокразвития.