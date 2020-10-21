Заполярный друг: что ждет самый мощный атомоход в мире

Основные проблемы Северного морского пути (СМП) — устаревшая инфраструктура и плохая навигация. Об этом заявили опрошенные «Известиями» эксперты и политики, комментируя итоги визита в Мурманск премьер-министра РФ. 21 октября Михаил Мишустин произвел приемку самого мощного в мире ледокола и обсудил с коллегами развитие Арктики . Для успешной реализации намеченных целей требуется уменьшить отток населения и усовершенствовать подготовку квалифицированных кадров, уверены специалисты.

Заполярная экспедиция

Мурманск, словно желая соответствовать статусу края северного и сурового, к визиту Михаила Мишустина подготовился основательно. Земля успела покрыться снегом, за полярным кругом прочно закрепилась минусовая температура. Другими словами, атмосфера в городе под основную цель поездки премьера сложилась, что надо. Рабочий визит главы кабмина начался с торжественной церемонии приемки атомохода «Арктика», названного в честь знаменитого ледокола, который первым в истории достиг Северного полюса в надводном положении . Построили новое судно в Петербурге за три года. Его длина составляет более 173 м (это примерно три памятника «Рабочий и колхозница» в высоту). Как заявляют создатели, он станет самым большим и мощным атомным ледоколом в мире. Покорять моря и океаны судно будет уже с декабря.

— Наша страна — бесспорный лидер в освоении северных территорий. Мы гордимся, что Россия единственная в мире смогла создать атомный ледокольный флот. И сейчас в его состав мы принимаем ещё один универсальный атомный ледокол — «Арктика». Он станет головным из пяти судов уникальной серии, которая предназначена для работы на Северном морском пути, — заявил Михаил Мишустин.

По мнению премьера, развитие парка ледоколов позволит в полной мере раскрыть транспортный потенциал Северного морского пути и подстегнет интерес международного бизнеса к этому коридору между Европой и Азией. Но самое важное — «обеспечит первенство России в Арктике – стратегически важном для нас регионе», уверен глава кабмина.

Севморпуть уже успешно функционирует, сейчас главная задача заключается в увеличении объема грузоперевозок, заявил «Известиям» руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель. В сентябре «Росатом» заявлял, что сумма грузоперевозок в этом году достигнет 32 млн т, однако на встрече с премьером в Мурманске глава госкорпорации назвал немного меньшую цифру — 31 млн т. Впрочем, эксперт считает и этот прогноз оптимистичным.

— В прошлом году мы достигли около 30 млн т, но в этом получается меньше. Снижение происходит, потому ряд проектов из-за пандемии не удалось реализовать, — отметил Валерий Журавель.

Только при «разморозке» бизнеса и появлении дополнительных транзитных проектов объем грузоперевозок по СМП может достигнуть к 2024 году 60 млн т, как и планируется.

Однако всему этому может помешать устаревшая инфраструктура морского пути, сказал «Известиям» капитан атомного ледокола «50 лет Победы» ФГУП «Атомфлот» Дмитрий Лобусов. Прежде всего требуется модернизировать порты. Пока они не могут эффективно поддерживать грузо- и судопоток — не только планируемый, но и уже существующий.

— Еще необходимо менять авиационное и гидрометеообеспечение. В планах уже есть запуск наших спутников, которые будут нам помогать, — отметил Дмитрий Лобусов.

С этим мнением согласился бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов, отметив, что проблемы уже обозначены властями, но сроки реализации проектов могут затянуться из-за эпидемиологической ситуации.

— Действительно необходимо поработать над оборудованием мест укрытия и пунктов обслуживания трассы СМП. Например, модернизировать систему причального фронта, улучшить спасательную систему. Сейчас все это есть, но уровень должен быть выше, — заявил он «Известиям».

Другой важный вопрос — строительство новых ледоколов — в зимнее время без них по морскому пути не пройти. Поэтому несмотря на любые обстоятельства, темпы нельзя снижать, подчеркнул Вячеслав Попов.

Все задачи по развитию СМП выполняются постепенно, сообщил «Известиям» член Общественного совета ГК «Росатом» Валерий Меньшиков . Так, компания совместно с крупными научными структурами уже решила проблему утилизации советских атомных подлодок, выведенных из эксплуатации ВМФ и представлявших ядерную и радиационную опасность. Сейчас «Росатом» активно занимается вопросом отработанного ядерного топлива. Власти действительно настроены развивать Крайний север, заверил Валерий Меньшиков.

— Доставка грузов из юго-восточных регионов в Европу по СМП быстрее и дешевле. Это очень перспективное направление, и Россия — единственная в мире обладает такими мощными судами, — сказал он.

Без оттока

Мурманская область примечательна не только своими морозами, но и знаменитым северным сиянием. А вот состояние столицы субъекта оставляет желать лучшего — многие дома нуждаются в капитальном ремонте или даже сносе. При этом нигде не видно новостроек, почти весь жилой массив достался местным жителям от Советского Союза. А ведь для решения вопросов, касающихся ледоколов, требуется не забывать и о проблемах людей, отметил Валерий Меньшиков .

По данным Минэкономразвития региона, средняя зарплата в 2020 году здесь составляет около 66 тыс. рублей — почти столько получают и в Петербурге. Однако около половины этой суммы начисляется за счет северных надбавок. Причем в соседней Карелии до недавнего времени таких преференций были лишены специалисты без стажа — лишь в этом году мера распространилась на всех.

— Нехватка молодых квалифицированных кадров — очень серьезная проблема. Она характерна для городов, где были закрыты градообразующие предприятия. Молодежь стремится, конечно, туда, где можно зарабатывать, — заявил член Общественного совета «Росатома» .

С каждым годом оплата труда увеличивается в сфере добычи полезных ископаемых и научно-технической отрасли. Однако социальный блок в этом плане значительно отстает. Как рассказали «Известиям» местные жители, несмотря на то что официально средняя зарплата по региону выше средней по России, в реальности многие не получают эту сумму на руки. Зачастую предприятия сокращают основной оклад, понимая, что вакансий на рынке мало. По этой причине, а также из-за сурового климата и плохой инфраструктуры, работники решают попытать счастье в других субъектах России.

Проблему оттока населения подтвердила «Известиям» сенатор от региона, зампред комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко . Для улучшения ситуации власти планируют отремонтировать здания учебных заведений и расширить программы обучения.

Для развития субъекта и в целом Крайнего севера правительство уже утвердило создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Столица Арктики» в Мурманской области, напомнил сенатор от региона, зампред комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов . При регистрации резидентом в такой зоне бизнесу предоставляются масштабные налоговые льготы. Также в ТОР действует свободная таможенная зона Евразийского экономического союза. Впрочем, для участия в программе есть условие — минимальный объем капиталовложений в размере 500 тыс. рублей.

— Уже есть первые резиденты. По сути созданы беспрецедентные условия для привлечения инвесторов, — заявил «Известиям» политик.