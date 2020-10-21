Глава «Росатома» спрогнозировал объем грузооборота по СМП в 2020 году

Объем перевозки грузов по Северному морскому пути (СМП) в 2020 году превысит 31 млн т. Об этом 21 октября сообщил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на церемонии поднятия государственного флага на головном ледоколе проекта «Арктика».

«Уверен, что в этом году цифра 31 млн т перевозок по Северному морскому пути будет преодолена», — приводит ТАСС слова Лихачева.

В начале октября в «Росатоме» заявили, что в их планах на ближайшее десятилетие — создание собственного логистического оператора для перевозки грузов по Северному морскому пути, пишет «Газета.ру».

В мае президент России Владимир Путин поручил проработать запуск регулярных поставок рыбы с Дальнего Востока через Северный морской путь. Он отметил, что необходимо должным образом наладить работу портов, чтобы начать вывоз продукции.

В конце прошлого года правительство России утвердило план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года.