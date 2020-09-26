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Глава «Росатома» назвал планируемый объем грузоперевозок по СМП в 2020 году

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В 2020 году госкорпорация «Росатом» планирует увеличить объем проводки грузов по Северному морскому пути (СМП) до 32 млн т. Об этом в субботу, 26 сентября, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

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«План перевозок этого года — 29 млн т по Северному морскому пути. В наших прогнозах на сегодняшний день превысить 32 млн т», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

В июне Лихачев прогнозировал, что объем грузоперевозок по Северному морскому пути по итогам 2020 года может превысить 30 млн т. Кроме того, глава госкорпорации пообещал, что «Росатом» сохранит объем инвестиций на уровне 250 млрд рублей. Помимо прочего госкорпорация выплатит еще и 220 млрд рублей налогов в бюджеты всех уровней.

В мае Путин поручил проработать запуск регулярных поставок рыбы с Дальнего Востока через Северный морской путь. Он отметил, что необходимо должным образом наладить работу портов, чтобы начать вывоз продукции.

В конце прошлого года правительство России утвердило план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года.

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