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Названы сроки ввода в эксплуатацию ледохода «Арктика»

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Российский атомный ледокол проекта 22220 «Арктика» будет введен в эксплуатацию с декабря 2020 года. Об этом в среду, 21 октября, пишет пресс-служба правительства РФ.

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Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Решение позволит начать использовать ледокол в акватории Северного морского пути уже с декабря 2020 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, в 2021 году на «Арктику» установят новый гребной электродвигатель правого борта, что повысит мощность судна до 60 МВт.

5 октября сообщалось, что ледокол «Арктика» достиг Северного полюса. На своем пути судно преодолело лед, достигающий толщины 3 м.

О том, что ледокол вышел на ледовые испытания, стало известно 22 сентября. Судно проводили от стенки набережной АО «Балтийский завод».

«Ледокол «Арктика» оборудован системой электродвижения переменного тока с асинхронными гребными электродвигателями. На судне установлены главные генераторы высокого напряжения, специально спроектирована для данного проекта паротурбинная установка. Более 90% оборудования на ледоколе произведено российскими компаниями.

Атомоход назван в честь легендарного ледокола «Арктика», ставшего первым в истории судном, достигшим Северного полюса в надводном положении.

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