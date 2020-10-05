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Атомный ледокол «Арктика» достиг Серверного полюса

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Российский атомный ледокол «Арктика» достиг Северного полюса, сообщил телеканал РЕН ТВ в понедельник, 5 октября.

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Согласно документу, на пути к Северному полюсу головной универсальный атомный ледокол проекта 22220 преодолел лед, достигающий толщиной трех метров. Событие было зафиксировано в субботу, 3 октября в 18:00 мск при проверке систем и оборудования корабля. Позднее были опубликованные фото судна на Северном полюсе.

Как доложил капитан команды «Арктики» Олег Щапин, судно в ледовых условиях подтвердило заложенные проектом характеристики, а ядерная установка работала без нареканий.

В настоящий момент экипаж ледокола продолжает тестировать корабль в ледовых условиях, в том числе отрабатываются действия всех систем судна в различных режимах, пишет «Газета.ру».

О том, что ледокол «Арктика» вышел на ледовые испытания стало известно 22 сентября. Судно проводили от стенки набережной АО «Балтийский завод». Планируется, что 21 октября он придет в Мурманск, а затем войдет в состав атомного ледокольного флота РФ.

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