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Корреспондент «Известий» снял на видео последствия обстрела Степанакерта

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В столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики произошел массированный обстрел, видео последствий в субботу, 24 октября, показал корреспондент «Известий».

По его словам, жертв и пострадавших после обстрела нет. Однако ракетным ударом были повреждены здание шиномонтажа и газовая труба на выезде из столицы в сторону города Шуши. Кроме того, была повреждена линия электроснабжения.

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О том, что в Степанакерте начался массированный обстрел, стало известно ранее.

Накануне, вечером 23 октября, сообщалось, что в столице Карабаха объявили воздушную тревогу. Над городом звучали сирены, после этого было выпущено около 10 снарядов. Обстрел шел около получаса. Один из снарядов повредил газопровод. Баку опроверг причастность к произошедшему.

Ранее в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку взял под контроль ряд населенных пунктов в Ходжавендском, Джабраильском и Губадлинском районах непризнанной республики.

Также президент непризнанной НКР Араик Арутюнян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой сделать всё возможное для прекращения боевых действий.

Конфликт вокруг Карабаха между Арменией и Азербайджаном начался в 1988 году из-за решения автономии покинуть Азербайджанскую ССР. Баку утратил контроль над регионом, населенным в основном армянами, в период военного противостояния 1992–1994 годов, но до сих пор считает территорию своей.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. 9 октября в ходе переговоров в Москве стороны условились прекратить огонь с 10 октября, однако по факту этого не произошло.

18 октября вступило в силу новое гуманитарное перемирие, первая ночь в Степанакерте прошла спокойно. Однако и Армения, и Азербайджан снова обвинили друг друга в нарушении перемирия и ведении обстрелов на линии соприкосновения.

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