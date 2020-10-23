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Обстрел повредил газопровод в Степанакерте

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Один из снарядов, выпущенных в пятницу, 23 октября, по Степанакерту, повредил газопровод. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Последствия удара опубликовал Telegram-канал «Армянская вендетта». Как видно на ролике, боеприпас попал в здание, к которому подходил магистральный трубопровод. На месте инцидента начался пожар.

В настоящее время сотрудники экстренных служб тушат возгорание.

Ранее в пятницу «Известия» сообщили об обстреле Степанакерта. Над городом звучали сирены, по городу выпустили около 10 снарядов. Обстрел шел около получаса.

Ранее в этот день президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку взял под контроль ряд населенных пунктов в Ходжавендском, Джабраильском и Губадлинском районах непризнанной республики Нагорный Карабах.

Также в пятницу президент непризнанной НКР Араик Арутюнян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой сделать всё возможное для прекращения боевых действий в зоне конфликта.

Конфликт вокруг Карабаха между Арменией и Азербайджаном начался в 1988 году из-за решения автономии покинуть Азербайджанскую ССР. Баку утратил контроль над регионом, населенным в основном армянами, в период военного противостояния 1992–1994 годов, но до сих пор считает территорию своей. При этом Ереван не признал Карабах как самостоятельное государство.

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