В Степанакерте объявили воздушную тревогу

В столице непризнанной республики Нагорный Карабах, городе Степанакерте, вечером в пятницу, 23 октября, объявили воздушную тревогу, город подвергся обстрелу. Об этом сообщил корреспондент «Известий» с места событий.

В настоящее время в городе погашено освещение, люди спустились в подвалы и бомбоубежища. Сирены слышны очень хорошо, также слышно, как разрываются снаряды.

Между собой люди говорят, что город бомбят с самолетов. Однако звуки разрывов, по мнению корреспондента, похожи на выпущенные из ракетно-зенитных систем. Обстрел продолжался около получаса.

Ранее в пятницу министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе своего рабочего визита в США встретился с госсекретарем Майком Помпео, стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

Также в пятницу президент непризнанной НКР Араик Арутюнян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой сделать всё возможное для прекращения боевых действий в зоне конфликта.

В конце сентября на линии соприкосновения Азербайджана и непризнанной НКР начались боестолкновения. В обострении конфликта стороны обвинили друг друга.