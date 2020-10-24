Корреспондент «Известий» сообщил о массированном обстреле Степанакерта

В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики начался массированный обстрел. Об этом 24 октября, сообщил корреспондент «Известий».

По его словам, утром в городе прозвучал сигнал с воздушной тревоги. Затем начался обстрел.

Накануне, вечером 23 октября, сообщалось, что в столице Карабаха объявили воздушную тревогу. Над городом звучали сирены, после этого было выпущено около 10 снарядов. Обстрел шел около получаса. Один из снарядов повредил газопровод. Баку опроверг причастность к произошедшему.

Ранее в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку взял под контроль ряд населенных пунктов в Ходжавендском, Джабраильском и Губадлинском районах непризнанной республики.

Также президент непризнанной НКР Араик Арутюнян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой сделать всё возможное для прекращения боевых действий.

Конфликт вокруг Карабаха между Арменией и Азербайджаном начался в 1988 году из-за решения автономии покинуть Азербайджанскую ССР. Баку утратил контроль над регионом, населенным в основном армянами, в период военного противостояния 1992–1994 годов, но до сих пор считает территорию своей.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. 9 октября в ходе переговоров в Москве стороны условились прекратить огонь с 10 октября, однако по факту этого не произошло.

18 октября вступило в силу новое гуманитарное перемирие, первая ночь в Степанакерте прошла спокойно. Однако и Армения, и Азербайджан снова обвинили друг друга в нарушении перемирия и ведении обстрелов на линии соприкосновения.