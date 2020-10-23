В Баку опровергли информацию об ударах по Степанакерту

Минобороны Азербайджана опровергло сообщения армянской стороны об артиллерийском ударе по столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерту. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, информация об обстреле азербайджанской армией Степанакерта и Мартуни не отражает действительности и является ложной. Также в пресс-службе указали на то, что военные силы Азербайджана полностью соблюдают режим гуманитарного прекращения огня.

Ранее 23 октября в Степанакерте объявили воздушную тревогу, город подвергся обстрелу. Корреспондент Известий сообщил, что в городе было погашено освещение, люди спустились в подвалы и бомбоубежища. Были слышны сирены, также было слышно, как разрываются снаряды.

Ранее в пятницу министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе своего рабочего визита в США встретился с госсекретарем Майком Помпео, стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

Также в пятницу президент непризнанной НКР Араик Арутюнян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой сделать всё возможное для прекращения боевых действий в зоне конфликта.

В конце сентября на линии соприкосновения Азербайджана и непризнанной НКР начались боестолкновения. В обострении конфликта стороны обвинили друг друга.