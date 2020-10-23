Рябков назвал условие верификации ядерных арсеналов с США

Говорить о верификации ядерных арсеналов можно только после достижения договоренности между Россией и США о параметрах, что именно должен охватывать будущий ДСНВ. Об этом заявил в четверг, 22 октября, замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью газете «Коммерсант».

Дипломат пояснил, что Москва неоднократно объясняла американской стороне, что верификация — «это производное от самого соглашения».

«До тех пор, пока мы не будем знать его охват и параметры, мы не сможем сказать, какого рода меры проверки вообще возможны, и возможны ли они в ряде случаев в принципе», — заявил Рябков.

По его словам, проблематика верификации предельно сложна, «мы просто не можем здесь ставить телегу впереди лошади».

«Даже если бы мы пошли на глубочайшую, максимальную верификацию, мы бы все равно услышали бы то же самое. Как мы это слышим каждый день. Вопрос не в том, хотят ли они достижения конкретного материального результата. Это вопрос проведения антироссийского курса, нахождения возможностей оказания давления на нас... Вопрос в том, что нельзя строить здание с крыши — мы должны сначала построить фундамент, понять, каким будет проект этого здания, сколько в нем этажей, комнат и окон. А потом только заниматься накладыванием черепицы и защитой от осадков», — сказал дипломат.

Рябков отметил, что Россия уже дважды пошла на уступки США, проявив гибкость в вопросе продлений ДСНВ, теперь очередь американской стороны сделать ответные шаги.

Дипломат напомнил, что сначала президент РФ Владимир Путин объявил о готовности продлить договор на год, и затем 20 октября, высказался на тему заморозки боезарядов.

«Теперь очередь США делать встречные шаги, в том числе, принять — и мы на этом настаиваем — наше требование о возможности достичь такой договоренности без каких-либо дополнительных увязок и довесков, без каких-либо отягощающих элементов, которые все это могут завести в тупик», — заявил Рябков.

Он подчеркнул, что если США не откажутся от своих невыполнимых требований по продлению ДСНВ-3, то в дальнейшем «цена за проезд» для них повысится.

«Мы призываем администрацию США... отказаться от своих невыполнимых требований и каких-то избыточных ожиданий. В любом случае, в дальнейшем «цена за проезд» для Вашингтона в плане достижения тех или иных договоренностей будет нами повышена», — сказал Рябков.

Он подчеркнул, что сейчас у Вашингтона есть уникальный шанс договориться на предлагаемых ему условиях.

«Но это должно быть только и исключительно продление ДСНВ и возможность согласиться с концепцией заморозки ядерных боезарядов без довесков, без каких-то дополнительных придатков и требований к России», — отметил Рябков.

По его словам, отклонение российского предложения «сразу же разрушит возможность достижения такой договоренности».

16 октября президент России Владимир Путин предложил продлить ДСНВ как минимум на год без дополнительных условий. Время дает возможность провести содержательные переговоры, полагает российский лидер. Однако США тогда отказались от этого предложения.