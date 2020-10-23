США вновь обвинили Россию в кибератаках на сети местных властей

ФБР и министерство внутренней безопасности вновь выступили с обвинениями в адрес России, подозревая российских хакеров в попытках вторгнуться в сети местных властей на уровне штатов и муниципалитетов.

Согласно их совместному заявлению, речь идет о «постоянной угрозе, спонсируемой российским государством».

В бюро также отметили, что в числе потенциальных целей находится также индустрия авиации.

В заявлении перечисляются псевдонимы неназванного хакера или группы хакеров — Berserk Bear, Energetic Bear, TeamSpy, Dragonfly, Havex, Crouching Yeti и Koala. По заявлению ФБР и МВФ, эта группа пользуется турецкими IP-адресами и по состоянию на 1 октября получила информацию как минимум с двух серверов. О каких серверах идtт речь, не уточняется.

В среду директор национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Иран и Россия пытаются вмешаться в президентские выборы, оказывая давление на избирателей. По словам шефа американской разведки, Иран и отдельно от него Россия «получили некоторую информацию о регистрации избирателей».

22 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безосновательными обвинения Вашингтона о вмешательстве Москвы в выборы президента США.

19 октября помощник министра юстиции США Джон Демерс, курирующий вопросы национальной безопасности, заявил, что в США не выявили попыток влияния на процесс подведения итогов ноябрьских выборов из-за границы. Он посвятил свою речь заочному выдвижению органами американской прокуратуры обвинений в адрес шести предполагаемых сотрудников российской военной разведки. Поэтому Демерсу и задали вопрос о том, предпринимает ли военная разведка России, по мнению спецслужб США, активные попытки повлиять на подведение итогов предстоящих в ноябре американских выборов.

Очередные всеобщие выборы состоятся в США 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей и треть сената конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником республиканца Дональда Трампа на президентских выборах станет демократ Джозеф Байден.