Помпео заявил о непричастности России к скандалу с Байденом-младшим

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что, как и американская разведка, не видит «российской дезинформации» в скандале с письмами Хантера Байдена, сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. Об этом он сообщил в ходе брифинга 21 октября.

«Я видел заявление директора национальной разведки Рэтклиффа, и у меня есть все основания считать, что он понял это верно», — передает «РИА Новости» ответ Помпео на вопрос, разделяет ли Госдеп позицию Рэтклиффа о непричастности России к публикации компромата на Байдена в преддверии президентских выборов в США.

Ранее 21 октября сотрудники ФБР и министерства юстиции США выразили согласие с оценками директора национальной разведки США Джона Рэтклиффа относительно того, что электронные письма Байдена-младшего не были «частью российской кампании по дезинформации, направленной против кандидата в президенты Джо Байдена» и отметили, что не рассматривают письма в рамках расследования приписываемых России попыток очернить Байдена.

Рэтклифф ответил на слова главы комитета по разведке Адама Шиффа о том, что публикация «разоблачительных» материалов о Джо Байдене и его сыне является попытками российских властей вести кампанию по дезинформации. «Это просто неправда», — заявил он.

Ранее 14 октября компания Facebook ограничила распространение на своей платформе публикации газеты The New York Post, в которой содержалась информация из конфиденциальной переписки Хантера Байдена с советником руководства украинской компании Burisma Вадимом Пожарским.

В Facebook заявили, что «эта история» должна быть проверена партнерами компании.

В The New York Post, в свою очередь, уточнили, что таким образом руководство соцсети отреагировало на статью, в которой содержатся детали электронной переписки Хантера Байдена, в частности нескольких писем 2014 и 2015 годов. Одно письмо было направлено Байдену-младшему через год после его включения в состав правления Burisma — в нем Пожарский якобы поблагодарил адресата за приглашение в Вашингтон и возможность встретиться с его отцом Джо, который на тот момент был вице-президентом в администрации Барака Обамы.

В другом письме Пожарский якобы просил Хантера Байдена дать совет, как можно использовать его влияние «от лица» Burisma.

Письма эти якобы были взяты сотрудниками издания из ноутбука, оставленного сыном Байдена в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.

В предвыборном штабе Байдена назвали информацию The New York Post недостоверной.

Президент США Дональд Трамп не раз призывал выяснить, как младший Байден получил должность члена правления в украинской частной газовой компании Burisma без управленческого опыта. Трамп обвинял Байдена-старшего в использовании своего служебного положения для помощи бизнесу сына.