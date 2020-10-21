ФБР отвергло причастность РФ к публикации компромата на Байдена-младшего

Сотрудники ФБР и министерства юстиции США считают, что публикация электронной переписки сына кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена не является частью «российской кампании по дезинформации», при этом признают ее подлинность. Об этом во вторник, 20 октября, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По информации канала ноутбук, на жестком диске которого хранятся указанные письма Хантера Байдена, передан ФБР и в бюро «согласны с оценками директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа относительно того, что электронные письма не были частью российской кампании по дезинформации, направленной против кандидата в президенты Джо Байдена». Данная переписка не рассматривается в рамках расследования приписываемых России попыток очернить Байдена. Рэтклифф, комментируя слова главы комитета по разведке Адама Шиффа том, что публикация «разоблачительных» материалов о Джо Байдене и его сыне является попытками российских властей вести кампанию по дезинформации, заявил: «Это просто неправда».

Другой источник в американских правоохранительных органах уточнил, что письма были признаны подлинными. Кроме того, журналисты связались с неким лицом, электронный адрес которого значится в переписке. Он также подтвердил подлинность корреспонденции.

Ранее, 14 октября, компания Facebook ограничила распространение на своей платформе публикации газеты New York Post, в которой содержалась информация из конфиденциальной переписки Хантера Байдена с советником руководства украинской компании Burisma Вадимом Пожарским.

В Facebook заявили, что «эта история» должна быть проверена партнерами компаниями.

В New York Post, в свою очередь, уточнили, что таким образом руководство соцсети отреагировало на статью, в которой содержатся детали электронной переписки Хантера Байдена, в частности нескольких писем 2014 и 2015 годов. Одно письмо было направлено Байдену-младшему через год после его включения в состав правления Burisma — в нем Пожарский якобы поблагодарил адресата за приглашение в Вашингтон и возможность встретиться с его отцом Джо, который на тот момент был президентом администрации американского лидера Барака Обамы.

В другом письме Пожарский якобы просил Хантера Байдена дать совет, как можно использовать его влияние «от лица» Burisma.

Письма эти якобы были взять сотрудниками издания из ноутбука, оставленного сыном Байдена в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.

В предвыборном штабе Байдена назвали информацию New York Post недостоверной.

Президент США Дональд Трамп не раз призывал выяснить, как младший Байден получил должность члена правления в украинской частной газовой компании Burisma без управленческого опыта. Трамп обвинял Байдена-старшего в использовании своего служебного положения для помощи бизнесу сына.