Facebook ограничил репосты статьи о переписке сына Байдена по электронной почте

Американская компания Facebook в среду, 14 октября, ограничила распространение на своей платформе публикации газеты New York Post, в которой содержится информация из конфиденциальной переписки Хантера Байдена — сына кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена.

Речь идет об общении Байдена-младшего с советником руководства украинской компании Burisma Вадимом Пожарским.

«Хотя я намеренно не буду ссылаться на New York Post, но я хочу пояснить, что эта история имеет право на проверку фактов сторонними партнерами Facebook по проверке фактов. Тем временем мы сокращаем его распространение на нашей платформе», — написал представитель Facebook Энди Стоун в своем Twitter.

New York Post, в свою очередь, уточняет, что таким образом руководство соцсети отреагировало на статью, в которой содержатся детали электронной переписки Хантера Байдена, в частности одного из писем, датированного 17 апреля 2015 года. Оно было направлено Байдену-младшему через год после его включения в состав правления Burisma. В нем Пожарский якобы поблагодарил адресата за приглашение в Вашингтон и возможность встретиться с его отцом Джо, который на тот момент был президентом администрации американского лидера Барака Обамы.

«Дорогой Хантер, спасибо за то, что пригласили меня в Вашингтон и дали возможность встретиться со своим отцом и провести […] некоторое время вместе. Это действительно […] честь и удовольствие», — приводит издание текст письма.

Еще в одном письме, отправленном в мае 2014 года, Пожарский якобы просит Хантера Байдена дать совет, как можно использовать его влияние «от лица» Burisma.

Как объясняет издание, данную переписку газета получила с жесткого диска компьютера, отданного в починку в мастерскую в штате Делавэр в апреле 2019 года. Кем является хозяин ноутбука, неизвестно. Как утверждает владелец мастерской, клиент так и не вернулся и не заплатил за починку компьютера.

Вместе с перепиской на компьютере также оказалось непристойное видео с участием, как предполагает издание, Хантера Байдена, где он употребляет наркотики во время полового акта с неизвестной женщиной.

11 ноября 2019 года украинский депутат Андрей Деркач обвинил Хантера Байдена в получении средств от Burisma через компанию-посредника Rosemont Seneca Boa. По данным депутата, в пользу посредников и Байдена-младшего в общей сложности было переведено как минимум $16,5 млн. Также он добавил, что ранее финансовая разведка Латвии передала Генпрокуратуре и Госфинмониторингу Украины материалы о возможной причастности Хантера Байдена к коррупционным схемам.

В сентябре 2019 года в США разгорелся скандал после публикации информации о том, что в ходе июльского разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп призвал Киев расследовать деятельность сына Джо Байдена в обмен на финансовую и военную помощь.

Это стало поводом для запуска демократами процедуры импичмента Трампа. Однако информация о давлении на Киев была опровергнута после публикации Белым домом расшифровки разговора двух лидеров.