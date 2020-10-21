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Лишь четверть школ подключено к скоростному интернету

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Только каждая четвертая российская школа может похвастаться высокоскоростным интернетом. Об этом свидетельствует тематический мониторинг Общероссийского народного фронта (ОНФ). В основном проблемы с доступом появляются из-за устаревших или некачественных роутеров, а также слаботочных сетей.

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Согласно национальным проектам «Цифровая экономика» и «Образование», к 2021 году городские школы должны быть подключены к интернету со скоростью не менее 100 Мбит/c, для сельских показатель в два раза ниже — 50 Мбит/с.

Однако, как демонстрирует мониторинг ОНФ, на данный момент лишь 26% школ в стране имеют доступ в сеть со скоростью 100 Мбит/с. Похвастаться такой скоростью могут 42% городских школ, тогда как 50 Мбит/с и более — 34% сельских учебных заведений.

При этом результаты мониторинга показали, что 1,2% школ вообще не имеют доступа к интернету. А 18% школ, несмотря на наличие кабеля для высокоскоростного подключения, имеют фактическую скорость сети ниже 2 Мбит/с.

«Сегодня идет активная цифровизация всех сфер жизни, и очевидно, что эти возможности должны быть у школ. Мы считаем, что наличие качественного доступа в интернет — это инструмент выравнивания образовательных возможностей для детей», — отметила в беседе с «Известиями» сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

Самая низкая скорость интернета, резюмирует она, зафиксирована в Республике Коми, Волгоградской области, Ханты-Мансийском автономном округе и на Камчатке.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Не может бит: скоростной интернет есть лишь в четверти школ России

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