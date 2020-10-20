Эксперты предрекли снижение ставок по вкладам и рост по кредитам

Ставки по банковским вкладам в ближайшие месяцы могут стать еще меньше, в то время как ставки по займам, наоборот, могут вырасти. Об этом заявили опрошенные «Известиями» эксперты.

По их мнению, рост ставок по кредитам будет обусловлен тем, что риски просрочек по платежам из-за новой вспышки заболеваемости коронавирусом повышаются. Так, начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев считает, что ставки могут начать плавный рост из-за отдельных локальных ограничений, связанных с пандемией.

В свою очередь, главный экономист Сбербанка Антон Струченевский напомнил, что в этом году ЦБ уменьшил ключевую на 2 п.п. И это снижение еще не в полной мере отразилось на ставках по вкладам. По мнению главного аналитика Росбанка Евгения Кошелева, проценты по депозитам сохранятся на исторически низких уровнях.

При этом все опрошенные «Известиями» эксперты уверены, что на ближайшем заседании совета директоров Центробанка, которое запланировано на 23 октября, регулятор примет решение сохранить ключевую ставку неизменной на уровне 4,25%. Однако если ставка окажется неизменной надолго, то это плохо скажется на экономической активности в 2021 году, уверена руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова.

Подробнее читайте в материале «Известий»: Шире счет: банки могут снизить проценты по вкладам и поднять по займам