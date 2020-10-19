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В Роспотребнадзоре рассказали о поиске различных штаммов коронавируса в России

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В России пока не выявлено новых штаммов коронавируса, которые бы сильно отличались от уже известных. Об этом в понедельник, 19 октября, заявили в Роспотребнадзоре.

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Ранее стало известно, что норвежский институт общественного здравоохранения сообщил об обнаружении в Тронхейме — третьем по численности населения городе Норвегии — нового варианта коронавируса, отличающегося от циркулировавшего в государстве раньше. Отмечалось, что эпидемия в городе вызвана «вариантом вируса, который является более заразным, чем то, что мы обычно видим».

«В России на регулярной основе ведется изучение генетического разнообразия циркулирующих вариантов SARS-CoV-2, ежемесячно расшифровывают полностью более 150 геномов. На данный момент на территории России не выявлено штаммов, которые разительно отличались бы от известных вариантов, циркулирующих в других странах», — отметили в Роспотребнадзоре.

В сообщении пресс-службы отмечается, что последовательности генома нового вируса еще не опубликованы, не опубликована и информация о конкретных мутациях, поэтому сложно сказать, насколько данный вариант вируса может отличаться от прочих.

На сегодняшний день в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первую в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали 11 августа. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи и назвали «Спутник V».

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат назвали «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».

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