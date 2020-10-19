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Ученые сравнили длительность жизни коронавируса и вируса гриппа на коже

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Коронавирус остается активным на коже человека в течение девяти часов, что в пять раз дольше вируса гриппа. Об этом 19 октября сообщил портал Medicalxpress со ссылкой на исследование, опубликованное Clinical Infectious Diseases .

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«Девятичасовое выживание SARS-CoV-2 ( штамм вируса, вызывающего COVID-19) на коже человека может увеличить риск контактной передачи по сравнению с IAV (вирусом гриппа A), тем самым ускоряя пандемию», — говорится в сообщении.

Исследование проводилось на коже, взятой из образцов вскрытия тела умершего от коронавируса, примерно через день после смерти.

Как напоминают ученые, деактивировать и вирус гриппа, и коронавирус можно за 15 секунд с помощью этанола, входящего в состав дезинфицирующих средств для рук.

«Более длительное выживание SARS-CoV-2 на коже увеличивает риск контактной передачи; однако частое мытье рук может снизить этот риск», — отметили специалисты.

Авторы научной работы поддержали рекомендации Всемирной организации здравоохранения по регулярному и тщательному мытью рук.

В этот же день заведующая кафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Елена Волчкова рассказала, что даже при незначительном количестве антител к SARS-CoV-2 или их полном отсутствии человек достаточно надежно защищен от повторного заражения коронавирусом.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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