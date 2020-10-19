Врач рассказала о механизме защиты человеческого организма от коронавируса

Даже при незначительном количестве антител к SARS-CoV-2 или их полном отсутствии человек достаточно надежно защищен от повторного заражения коронавирусом, рассказала «Известиям» заведующая кафедрой инфекционных болезней Сеченовского Университета Елена Волчкова в понедельник, 19 октября.

«Существуют клетки иммунологической памяти, которые запоминают вашу встречу с возбудителем и впоследствии отвечают более рационально. Если при первичной встрече сложный иммунный ответ состоит из разных групп антител, то при повторной встрече организм отвечает очень рационально, направленными антителами», — сказала Елена Волчкова.

По ее словам, можно провести аналогию с корью. К ней иммунитет остается на всю жизнь и при повторной встрече организм быстро выбрасывает готовые антитела, отметила врач.

В то же время она отметила, что на сегодняшний день недостаточно информации, чтобы достоверно определить как клетки иммунологической памяти будут реагировать коронавирус.

«У всех разная способность вырабатывать антитела в зависимости от возраста. К тому же те кто переболел тяжело, у них антитела держатся дольше. И вполне возможно, что у них остается иммунологическая память», — полагает специалист.

По ее словам, чтобы до конца разобраться в тонкостях взаимодействия иммунологических клеток памяти с SARS-CoV-2 нужны десятки месяцев и до конца года ожидать однозначного ответа не стоит.

Ранее 19 октября заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Александр Горелов заявил, что низкий титр антител после перенесенной коронавирусной инфекции может свидетельствовать о том, что гражданин перенес эту инфекцию два-три месяца назад.

По его словам, по классическому сценарию в течение четырех-шести месяцев происходит снижение уровня защитных антител, но остается клеточная память, которая с нами сохраняется на всю оставшуюся жизнь.