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Эксперт опроверг данные о появлении иммунитета к COVID-19 после ОРВИ

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Перенесенная острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) не защищает от COVID-19. Об этом в понедельник, 19 октября, заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Александр Горелов.

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«Информация о том, что перенесенная острая респираторная вирусная инфекция защищает от коронавируса, является фейком», — отметил Горелов в интервью порталу стопкоронавирус.рф.

Он подчеркнул, что иммунитет после любого инфекционного заболевания — специфический.

По его словам, наблюдающийся у части переболевших «низкий титр антител после перенесенной коронавирусной инфекции может свидетельствовать о том, что эту инфекцию перенесли 2–3 месяца назад».

Накануне директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян рассказал о влиянии снижения уровня антител к новому типу коронавируса COVID-19 на ослабление иммунитета к нему, пишет «Газета.ру».

На прошлой неделе директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что коронавирус вызывает у 10–15% пациентов, переболевших в тяжелой форме, выработку антител к интерферону — защитному белку, выделяемому организмом для борьбы с вирусами.

В начале октября Гинцбург заявил, что коллективный иммунитет к COVID-19 вряд ли может появиться из-за того, что люди переболеют инфекцией массово.

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