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Новак отметил нестабильность рынка нефти

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Странам ОПЕК+ необходимо продолжать в полном объеме соблюдать свои обязательства в рамках соглашения об ограничении добычи нефти, так как рынок еще не стабилен. Об этом 19 октября заявил министр энергетики России Александр Новак в ходе открытой части заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

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По его словам, Россия намерена совершенствовать и укреплять формат ОПЕК+ в интересах мировой экономики, нефтедобытчиков и потребителей. «Рассчитываем на аналогичный подход со стороны всех стран — участниц декларации о сотрудничестве», — сказал Новак.

Он добавил, что положительно на рынок углеводородов влияют заявления многих стран о намерении выпустить вакцину от коронавируса в 2020 году. Это дает повод для оптимизма, подчеркнул российский министр.

«Мы видим, что ограничительные меры, которые ранее вводили в масштабным порядке во многих странах, носят более мягкий характер», — подчеркнул он.

В марте страны — участницы сделки ОПЕК+ не согласовали уровень добычи нефти, после этого стало известно, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине.

Соглашение по стабилизации ситуации на рынке углеводородов странам — участницам ОПЕК+ удалось согласовать в апреле.

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