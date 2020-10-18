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Спасатели завершили поиск людей на месте взрывов в Гяндже

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Сотрудники МЧС Азербайджана завершили разбор завалов в городе Гянджа, где днем ранее ракеты, выпущенные с армянской стороны, разрушили около 20 жилых домов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 18 октября на сайте МЧС Азербайджана.

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«По состоянию на настоящий момент, из-под завалов были извлечены 53 раненых и тела 13 погибших гражданских лиц. По данным соответствующих ведомств, с учетом того что под завалами никого не осталось, поисково-спасательные работы завершены», — говорится в сообщении.

В ночь на 17 октября Баку сообщил об обстреле города Гянджа со стороны Армении.

В Ереване обвинения опровергли.

По словам представителя армянского минобороны Шушан Степанян, огонь по Азербайджану военные не открывали. При этом Ереван обвинил Баку в атаке на свою территорию с использованием беспилотников.

В полночь 18 октября (23:00 мск 17 октября) в Нагорном Карабахе вступило в силу гуманитарное перемирие, договоренность о котором была достигнута накануне между Ереваном и Баку.

В первые часы власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики отмечали, что обстановка на передовой успокоилась. Однако уже спустя несколько часов страны обменялись обвинениями в несоблюдении перемирия.

Так, Армения сообщила об артиллерийском и ракетном обстреле со стороны азербайджанских ВС. А официальный Баку обвинил противника в обстреле из минометов и артиллерии окрестностей Джебраила.

Эскалация конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике началась 27 сентября. Баку и Ереван возложили ответственность за обстрелы и гибель населения друг на друга.

Конфликт из-за Карабаха начался в 1988 году. Тогда автономия, в которой проживало большинство армян, заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного противостояния в период с 1992 по 1994 год Баку утратил контроль над регионом.

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