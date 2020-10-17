Город Гянджа в Азербайджане подвергся ракетному обстрелу

Азербайджанский город Гянджа подвергся ракетному обстрелу со стороны ВС Армении, разрушены не менее 20 домов, есть пострадавшие, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Хаджиев.

По его словам, удары нанесли армянские военные вечером 16 октября.

«Ракетным обстрелам подверглись города Азербайджана Гянджа и Мингечевир», ― написал Хаджиев в Twitter.

Он сообщил, что разрушены в результате обстрелов не менее 20 зданий, пострадали мирные жители.

В свою очередь, минобороны Армении опровергло заявления о причастности к обстрелу азербайджанской территории. По словам пресс-секретаря ведомства Шушан Степанян, с территории Армении или со стороны ВС страны никакого огня в сторону Азербайджана не открывалось.

При этом Армения заявила об уничтожении нескольких беспилотников Азербайджана в своем воздушном пространстве. Сообщается, что дроны нанесли удары по объектам армянских ВС на юге республики. Кроме того, в армянском городе Капан была объявлена воздушная тревога.

16 октября Азербайджан уже обвинял Армению в ударах по своей территории. В Баку заверяют, что «противник продолжает обстреливать» территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Агджабадинского и Физулинского районов.

27 сентября в непризнанной Нагорно-Карабахской Республики началось обострение конфликта Азербайджана и Армении. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Боевые действия продолжаются до сих пор, несмотря на договоренность двух стран прекратить огонь.

Конфликт впервые разгорелся в 1988 году из-за решения автономии Нагорный Карабах, население которой преимущественно составляли армяне, покинуть Азербайджанскую ССР.

Баку утратил контроль над регионов в период военного противостояния 1992-1994 годов, однако все еще считает территорию своей.