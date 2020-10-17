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Город Гянджа в Азербайджане подвергся ракетному обстрелу

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Азербайджанский город Гянджа подвергся ракетному обстрелу со стороны ВС Армении, разрушены не менее 20 домов, есть пострадавшие, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Хаджиев.

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По его словам, удары нанесли армянские военные вечером 16 октября.

«Ракетным обстрелам подверглись города Азербайджана Гянджа и Мингечевир», ― написал Хаджиев в Twitter.

Он сообщил, что разрушены в результате обстрелов не менее 20 зданий, пострадали мирные жители.

В свою очередь, минобороны Армении опровергло заявления о причастности к обстрелу азербайджанской территории. По словам пресс-секретаря ведомства Шушан Степанян, с территории Армении или со стороны ВС страны никакого огня в сторону Азербайджана не открывалось.

При этом Армения заявила об уничтожении нескольких беспилотников Азербайджана в своем воздушном пространстве. Сообщается, что дроны нанесли удары по объектам армянских ВС на юге республики. Кроме того, в армянском городе Капан была объявлена воздушная тревога.

16 октября Азербайджан уже обвинял Армению в ударах по своей территории. В Баку заверяют, что «противник продолжает обстреливать» территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Агджабадинского и Физулинского районов.

27 сентября в непризнанной Нагорно-Карабахской Республики началось обострение конфликта Азербайджана и Армении. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Боевые действия продолжаются до сих пор, несмотря на договоренность двух стран прекратить огонь.

Конфликт впервые разгорелся в 1988 году из-за решения автономии Нагорный Карабах, население которой преимущественно составляли армяне, покинуть Азербайджанскую ССР.

Баку утратил контроль над регионов в период военного противостояния 1992-1994 годов, однако все еще считает территорию своей.

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