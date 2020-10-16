МО Азербайджана обвинило Армению в ракетном обстреле под Нахичеванем

Вооруженные силы Армении нанесли ракетный удар по территории Ордубадского района под Нахичеванем. Об этом заявило минобороны Азербайджана в пятницу, 16 октября.

«Оперативно-тактическая ракета, выпущенная 15 октября в 10:44 вооруженными силами Армении с территории оккупированного Губадлинского района, разорвалась на территории Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики», — приводит Sputnik Азербайджан слова сообщения ведомства.

По данным министерства, мирные жители и гражданские объекты не пострадали.

В Баку заверяют, что «противник продолжает обстреливать» территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Агджабадинского и Физулинского районов Азербайджана, подчеркивая, что это является грубым нарушением режима прекращения огня по гуманитарным соображениям.

Обострение конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) началось 27 сентября. Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. По итогам переговоров в Москве стороны договорились о прекращении огня с 10 октября, но боевые действия продолжаются до сих пор.

Баку и Ереван возлагают друг на друга ответственность за нарушение перемирия.

Конфликт в Карабахе продолжается с февраля 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.