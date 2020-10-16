Воздушная тревога объявлена в армянском городе Капан

Сирены воздушной тревоги сработали в трех армянских городах: Капан, Горис и Мегри, сообщает Sputnik Армения 16 октября.

Уточняется, что в Мегри и Горис сирены сработали из-за технической ошибки. В Капане же действительно объявлена тревога, жители получили смс с призывом спуститься в бомбоубежища. 27 сентября в районе в непризнанной Нагорно-Карабахской Республики началось обострение конфликта Азербайджана и Армении. Стороны обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

10 октября на переговорах в Москве была достигнута договоренность о прекращении огня, однако боевые действия продолжаются до сих пор.

Баку и Ереван возлагают друг на друга ответственность за нарушение перемирия.

В то же время 16 октября Азербайджан обвинил Армению в ударах по своей территории. В Баку заверяют, что «противник продолжает обстреливать» территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Агджабадинского и Физулинского районов страны.

В начале месяца армянская сторона сообщала об атаке нескольких азербайджанских дронов по пригородам Еревана.