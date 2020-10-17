Прямой эфир

Проживающие в Уктусском пансионате женщины заявили о насильной стерилизации

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Женщин с инвалидностью, которые проживают в специализированном Уктусском пансионате в Свердловской области, принудительно стерилизовали. Об этом в субботу, 17 октября, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на одну из жительниц заведения.

Жилье мое: в РФ хотят создать госфонд квартир одиноких пенсионеров
Схема с содержанием стариков в обмен на их квартиры сегодня часто оборачивается криминалом, говорят эксперты

Как рассказала одна из проживающих там женщин — Людмила Гусева, ее заставили пойти на операцию и в случае отказа угрожали перевести в пансионат с более плохими условиями для жизни.

«Вот я бы хотела заиметь семью и родить бы ребенка, но сейчас не смогу родить. Ко мне подошла врач в 5 часов вечера тогда и сказала: «Люся, будет операция». Мне не хотелось, чтобы я в плохих условиях жила. Вот так нас всех попортили», — рассказала Гусева.

В паблике в соцсетях «Нижний Тагил» добавили, что у тех женщин, кто решался на рождение детей, малышей забирали и заставляли подписывать отказ от ребенка, запугивая переводом в психоневрологический интернат. При этом официальными комментариями канал не располагает.

Ранее, 12 октября, стало известно, что уголовное дело возбуждено после проверки пансионата для пенсионеров «Моя семья» в Уфе по факту ненадлежащего оказания услуг по уходу за престарелыми людьми и инвалидами.

Проверка началась после того, как сотрудница пансионата опубликовала фото, на которых на незаправленных кроватях лежат раздетые пожилые люди. Женщина утверждала, что постояльцы спят без одеял, подушек, постельного белья, а иногда без матрасов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020