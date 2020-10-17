Проживающие в Уктусском пансионате женщины заявили о насильной стерилизации

Женщин с инвалидностью, которые проживают в специализированном Уктусском пансионате в Свердловской области, принудительно стерилизовали. Об этом в субботу, 17 октября, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на одну из жительниц заведения.

Как рассказала одна из проживающих там женщин — Людмила Гусева, ее заставили пойти на операцию и в случае отказа угрожали перевести в пансионат с более плохими условиями для жизни.

«Вот я бы хотела заиметь семью и родить бы ребенка, но сейчас не смогу родить. Ко мне подошла врач в 5 часов вечера тогда и сказала: «Люся, будет операция». Мне не хотелось, чтобы я в плохих условиях жила. Вот так нас всех попортили», — рассказала Гусева.

В паблике в соцсетях «Нижний Тагил» добавили, что у тех женщин, кто решался на рождение детей, малышей забирали и заставляли подписывать отказ от ребенка, запугивая переводом в психоневрологический интернат. При этом официальными комментариями канал не располагает.

Ранее, 12 октября, стало известно, что уголовное дело возбуждено после проверки пансионата для пенсионеров «Моя семья» в Уфе по факту ненадлежащего оказания услуг по уходу за престарелыми людьми и инвалидами.

Проверка началась после того, как сотрудница пансионата опубликовала фото, на которых на незаправленных кроватях лежат раздетые пожилые люди. Женщина утверждала, что постояльцы спят без одеял, подушек, постельного белья, а иногда без матрасов.