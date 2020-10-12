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Дело возбуждено из-за издевательств над постояльцами пансионата в Уфе

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Уголовное дело возбуждено после проверки пансионата для пенсионеров «Моя семья» в Уфе по факту ненадлежащего оказания услуг по уходу за престарелыми людьми и инвалидами.

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Проверка началась после того, как сотрудница пансионата опубликовала фото, на которых на незаправленных кроватях лежат раздетые пожилые люди. Женщина утверждала, что постояльцы спят без одеял, подушек, постельного белья, а иногда без матрасов. Руководство пансионата поспешило это опровергнуть, заявив, что кадры сделаны, когда сотрудники меняли белье и переодевали пенсионеров после купания.

Тем не менее прокуроры и следователи начали процессуальную проверку. Они осмотрели пансионат, провели обыск в офисе организации, изъяли документацию. Сейчас проводится медицинское освидетельствование постояльцев, допрашивается руководство и сотрудники, постояльцы и их родственники. Кроме того, организованы проверки в надзорных и контрольных органах для установления соответствия оказываемых услуг требованиям и нормам.

ИА «Башинформ» пишет, что ранее региональный министр семьи, труда и соцзащиты Ленара Иванова выразила беспокойство реальным количеством подобных заведений. По ее словам, «в коттеджах за глухими заборами стариков держат в никому не известных условиях никому не известные «бизнесмены». Министр высказалась за лицензирование этого бизнеса.

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