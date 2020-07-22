Жилье мое: в РФ хотят создать госфонд квартир одиноких пенсионеров

В России предложили создать государственный рентный фонд, куда будет передаваться жилье одиноких пенсионеров — взамен они получат пожизненное содержание. С такой инициативой в правительство обратился Союз потребителей. Фонд будет выплачивать рентные платежи пожилым, пополняясь за счет взносов претендентов на жилплощадь. Очередность получения квартир будет определяться суммой взносов. Эксперты подчеркивают: действующие схемы по содержанию стариков в обмен на их жилье часто оборачиваются криминалом. Работающие сегодня на рынке коммерческие организации не могут обеспечить полную безопасность пенсионеров. Участие государства может повысить доверие к таким сделкам, но только в том случае, если будет обеспечен полный контроль.

По наследству

Сегодня в стране многим молодым людям, которые имеют постоянный, но небольшой доход, сложно приобрести собственное жилье. С другой стороны, одинокие пенсионеры страдают от недостатка средств. Помочь в решении этой проблемы мог бы госфонд по передаче недвижимости одиноких стариков плательщикам ренты в обмен на пожизненное содержание пенсионеров. С такой инициативой председатель Союза потребителей России Петр Шелищ обратился к заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину и директору департамента организации проектной деятельности кабмина Денису Тихонову. С документом ознакомились «Известия».

Государственный федеральный фонд должен иметь представительства в разных регионах. Договоры с ним смогут заключать получатели ренты и ее плательщики независимо друг от друга, рассказал «Известиям» Петр Шелищ.

— Госфонд за собственные средства будет оценивать стоимость жилья (квартира или частный дом) пенсионеров, которые захотят заключить соглашение. В зависимости от рассчитанного страховой компанией примерного срока дожития пожилого человека будет определяться положенный ему ежемесячный платеж, — сказал он.

стар Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

Чем раньше будет заключен договор, тем меньше платеж, и наоборот. Возможно, на первом этапе придется ограничить минимальный возраст претендентов на получение ренты. Если фонд станет популярным, со временем эти ограничения можно будет отменить, добавил Петр Шелищ.

Размер взносов претендентов на жилье будет определяться исходя из их возможностей. Вероятно, он составит 20–50 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона, полагает автор инициативы. Рассчитываться он будет от примерной стоимости недвижимости, которую хотел бы получить плательщик. При выплате необходимой суммы претенденту на выбор будут предлагать жилплощадь по этой стоимости, отметил он. После перечисления всех средств плательщик получит уже свободную квартиру из фонда, а его ренту направят на поддержку пенсионеров, заключивших со структурой договор.

— Основное преимущество схемы для плательщиков ренты — отсутствие первоначального взноса и процентов по кредиту в отличие от ипотеки. Особенно удобно заключать такие сделки было бы родителям, желающим подарить жилье детям на совершеннолетие, — добавил Петр Шелищ.

В пресс-службе Марата Хуснуллина «Известиям» сообщили, что запрос еще не поступил, суть инициативы будет обязательно рассмотрена после получения. Также «Известия» направили запросы в правительство и Минстрой.

деньги Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Российское законодательство разрешает подобные сделки. Самые распространенные схемы — договор пожизненной ренты или пожизненного содержания с иждивением, отметил депутат Госдумы Виктор Зубарев. Регулируются отношения подобного рода главой 33 Гражданского кодекса РФ «Рента и пожизненное содержание с иждивением», напомнил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. Такие услуги оказывают как отдельные граждане, так и специальные организации — частные или региональные.

— Однако сегодня в нашей стране договоры ренты не очень распространены в отличие от западных стран. Во многом это происходит из-за низкого уровня правовой культуры, а также из-за сомнительных граждан, желающих нажиться на пожилых людях, — сказал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

За и против

В Сети регулярно появляются новости о том, как преступники под видом благонадежных плательщиков ренты выживают или даже убивают доверчивых стариков. Например, в 2015 году жертвой мошенников стала 62-летняя пенсионерка Тамара Хохрякова. Женщина погибла в собственном подъезде в Москве, успев сказать соседке, что ей сделали укол. Следствие установило, что она заключила договор ренты. Укол, сделанный ей сообщником «черного риелтора», привел к резкой остановке сердца. В 2017 году 93-летнюю Нину Мацину, старейшего сотрудника Мариинского театра, задушили в собственной квартире. Выяснилось, что к убийству причастна ухаживавшая за пенсионеркой сиделка благотворительной организации «Ева». В конце прошлого года стало известно о задержании в столице очередной банды, которая заключала с одинокими пенсионерами договор пожизненной ренты, а потом травила их ядовитыми веществами.

шприц Фото: Depositphotos

Многие пожилые люди сегодня опасаются, что их может постигнуть та же участь. Молодым людям это тоже невыгодно: если что-то случится, они первыми попадут под подозрение. Поэтому сегодня обе стороны оценивают сделку как крайне рискованную, рассказал Виктор Зубарев.

Нередко практика договоров с пожилыми людьми об их пожизненном содержании под залог квартиры становится криминальной, согласен член общественного совета при Минстрое, председатель правления РОО «Право ребенка» Борис Альтшулер. Не стоит наступать на эти грабли в очередной раз, пусть и в чуть более законодательно урегулированной форме, солидарен с ним депутат ГД Дмитрий Ионин.

Механизм деятельности фонда напоминает финансовую пирамиду — схему, которая ни разу себя не оправдала. И полностью обеспечить безопасность пожилых людей в предложенных условиях невозможно , полагает первый зампред комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

Впрочем, как пояснил Петр Шелищ, безопасность стариков должна гарантироваться отсутствием личного знакомства с претендентами на жилье. Сам же фонд должен быть именно государственным, а не частным, подчеркнул он. Кроме того, при госфонде пенсионеры смогут при желании — если им нужна не только финансовая помощь, но и социальная — переселяться в специализированные пансионаты для пожилых людей и оплачивать его рентой — схема может подтолкнуть к развитию этот рынок.

Государству действительно стоило бы обратить внимание на эту сферу: собрать статистику, проанализировать судебную практику и предложить дополнительные правовые гарантии сразу для двух сторон, поскольку нередко рентные договоры расторгают и сами пенсионеры, считает Павел Склянчук. Также можно ввести госреестр договоров, но специальный фонд только увеличит бюрократию, отметил он.

рента Фото: Depositphotos

Создание федерального фонда может сделать отношения между получателями и плательщиками ренты более прозрачными, повысить доверие к таким сделкам. Участие государства поможет обеспечить соблюдение интересов сторон и исключить мошеннические схемы, высказал мнение Андрей Колочинский. Для этого нужно, чтобы фонд тщательно проверял стороны сделок , добавил Виктор Зубарев.

Впрочем, новая структура не сможет полностью решить жилищный вопрос в России. Потребность в квартирах значительно превышает количество одиноких пенсионеров, у которых нет никаких родственников или близких людей, отметил генеральный директор компании We Know Александр Галицын.